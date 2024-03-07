Поліціянти показали, що відбувалося у перші хвилини після обстрілу “Епіцентру” у Нікополі (ВІДЕО)

Бодікамери поліцейських зафіксували перші хвилини після російської атаки Нікополя.

6 березня майже пів години окупанти гатили декілька разів зі ствольної артилерії по одному з найбільших гіпермаркетів міста, повідомили у поліції.

Від ворожого удару загорілося торгове приміщення зовні та у середині магазину площею майже 4 тисячі квадратних метрів. На місце події виїхав екіпаж правоохоронців. Поліціянти разом з надзвичайниками перевірили території ТЦ, аби допомогти постраждалим внаслідок атаки та евакуювали людей з території. На щастя, обійшлося без жертв. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вдень 6 березня росіяни поцілили відразу трьома артснарядами у будівлю “Епіцентру”. Внаслідок обстрілу одне із складських приміщень загорілося, а потім вогонь розповсюдився на решту ТЦ.

У момент удару в Нікополі була повітряна тривога, тому персонал і поодинокі відвідувачі перебували в укритті. Саме тому вдалося уникнути людських жертв. Будівлю гіпермаркету гасили понад 6 годин. Приміщення “Епіцентру” зруйновані вщент. Від споруди залишився лише каркас.

Як уточнили в компанії, раніше росіяни вже намагалися поцілити в будівлю гіпермаркету, а попередні спроби були невдалими.

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