На Дніпропетровщині знайшли велетенський старовинний камінний хрест часів Запоріжської Січі

У Марганці на Дніпропетровщині знайшли камінний хрест, якому більше 200 років.

Про це розповіли в спільноті Марганець Туристичний.

За словами краєзнавців, під час останньої експедиції вони знайшли велетенський старовинний камінний хрест. Конструкція лежала на землі, учасники товариства припускають, що під ним могла бути могила. Написи стерті, тому точне датування визначити не можна, але цей хрест може належати до часів Запорізького козацтва. Адже на території поблизу Марганця більше трьохста років тому була Томаківська Січ, а хрест характерний саме для тих. часів.

Починаючи з 2015 року, побував практично на всіх старовинних цвинтарях Марганецької ТГ. Зустрічались різні хрести за розмірами та формами, але такого не доводилось бачити. Можливо через те, що хрест має значні габарити, його з самого початку було вирішено не вкопувати в землю, а покласти зверху на могилу. Це моя власна думка, а не історичний висновок.

Для того, щоб визначити приблизний вік цього хреста, потрібно запросити професійних істориків, – зазначив краєзнавець.

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