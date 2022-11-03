Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині знайшли велетенський старовинний камінний хрест часів Запоріжської Січі

На Дніпропетровщині знайшли велетенський старовинний камінний хрест часів Запоріжської Січі

Сьогодні 13:15
просмотров

У Марганці на Дніпропетровщині знайшли камінний хрест, якому більше 200 років.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли велетенський старовинний камінний хрест часів Запоріжської Січі

Про це розповіли в спільноті Марганець Туристичний.

За словами краєзнавців, під час останньої експедиції вони знайшли велетенський старовинний камінний хрест. Конструкція лежала на землі, учасники товариства припускають, що під ним могла бути могила. Написи стерті, тому точне датування визначити не можна, але цей хрест може належати до часів Запорізького козацтва. Адже на території поблизу Марганця більше трьохста років тому була Томаківська Січ, а хрест характерний саме для тих. часів.

Починаючи з 2015 року, побував практично на всіх старовинних цвинтарях Марганецької ТГ. Зустрічались різні хрести за розмірами та формами, але такого не доводилось бачити. Можливо через те, що хрест має значні габарити, його з самого початку було вирішено не вкопувати в землю, а покласти зверху на могилу. Це моя власна думка, а не історичний висновок.
Для того, щоб визначити приблизний вік цього хреста, потрібно запросити професійних істориків, – зазначив краєзнавець.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли велетенський старовинний камінний хрест часів Запоріжської Січі

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли велетенський старовинний камінний хрест часів Запоріжської СічіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Моя територія”: у Дніпрі на Мазепи жінка виривала з клумб квіти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    “Моя територія”: у Дніпрі на Мазепи жінка виривала з клумб квіти

    Сьогодні, 3 листопада, у Дніпрі стався дивний інцидент.

    На Дніпропетровщині зіткнулися мотоцикл та авто: загинули 24-річний юнак та 12-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    На Дніпропетровщині зіткнулися мотоцикл та авто: загинули 24-річний юнак та 12-річна дівчинка

    У селищі Широке трапилася смертельна аварія.

    Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    Сьогодні багато мешканців Дніпра залишилися без води: причина та адреси

    Сьогодні у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

    Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

    Немає слів...

    Наверх