На Днепропетровщине нашли гигантский старинный каминный крест времен Запорожской Сечи

Об этом рассказали в сообществе Марганец Туристический.
По словам краеведов, во время последней экспедиции они обнаружили гигантский старинный каменный крест. Конструкция лежала на земле, участники общества предполагают, что под ним могла быть могила. Надписи стерты, поэтому точную дату определить нельзя, но этот крест может относиться ко временам Запорожского казачества. Ведь на территории близ Марганца больше трехсот лет назад была Томаковская Сечь, а крест характерен именно для тех времен.
Начиная с 2015 года побывал практически на всех старинных кладбищах Марганецкой ТГ. Встречались разные кресты по размерам и формам, но такого не приходилось видеть. Возможно, потому, что крест имеет значительные габариты, его с самого начала было решено не вкапывать в землю, а положить сверху на могилу. Это мое собственное мнение, а не исторический вывод.
Для того чтобы определить примерный возраст этого креста, нужно пригласить профессиональных историков, — отметил краевед.
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Яна Юхименко
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