Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

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У Дніпрі на жилих масивах Тополя-2 та Тополя-3 уночі невідомі палили сміття разом з баками.

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

Автор відео зазначає, що через це на масивах стоїть жахливий сморід.

Якщо ви бачите подібне, телефонуйте в поліцію!

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