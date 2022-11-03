Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

У Дніпрі на жилих масивах Тополя-2 та Тополя-3 уночі невідомі палили сміття разом з баками.
Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.
Автор відео зазначає, що через це на масивах стоїть жахливий сморід.
Якщо ви бачите подібне, телефонуйте в поліцію!
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