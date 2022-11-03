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  • Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

Сьогодні 11:04
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Новости Днепра про Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з баками

У Дніпрі на жилих масивах Тополя-2 та Тополя-3 уночі невідомі палили сміття разом з баками.

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

Автор відео зазначає, що через це на масивах стоїть жахливий сморід.

Якщо ви бачите подібне, телефонуйте в поліцію!

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Новости Днепра про Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з бакамиУкраїнська Новости Днепра про Жахливий сморід: у Дніпрі на Тополі невідомі палили сміття разом з бакамиРусский

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