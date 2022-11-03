Опариші їли заживо: у Дніпрі допомоги потребує цуценя, яке схоже на живий скелет

Про історію малюка розповіла зооволонтер Ольга Уманчик.
За словами Ольги, до неї потрапило цуценя Ютик. Тварина у жахливому стані. У нього кістки покручені рахітом, весь організм заражений паразитам, через що навіть почалася інтоксикація. У загноївшихся ранах роїлися опариші.
Ютик був на межі смерті, коли його привезли до клініки. Ветеринари не вірили, що малюка можна врятувати, але Ютик виявився бойовим цуценям і після капельниць почав оживати. Наразі необхідно продовжити лікування на стаціонарі. Через те, що органи травлення Ютика сильно постраждали, йому необхідний особливий корм.
На це все потрібні кошти. За словами Ольги борг за лікування Ютика вже перевалив за 8 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість допомогти Ютику фінансово, зробити це можна за реквізитами нижче. Цуценя справжній боєць, тому має шанс на довге щасливе життя, якщо його пролікувати.
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Назначение “Благотворительная помощь для щенка Ютика”
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