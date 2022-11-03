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Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

Сьогодні 10:23
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У ніч на 3 листопада росіяни атакували відразу три райони області.
Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

 

За словами рятувальників обласного ДСНС, вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину. Била по інфраструктурі, підприємствам та житлу людей. Є серйозні руйнування, але жертв серед населення немає.

У Кривому Розі внаслідок влучання Шахіда є руйнування на об’єкті енергетичної та водної інфраструктури. Наразі там працюють всі необхідні служби. Кілька районів міста тимчасово без світла. 

У Павлограді поцілили по промисловому підприємству, відновлювальні роботи зараз тривають. Пошкоджень зазнали дачні будинки поблизу підприємства. 

Під ударом «Градів» та ствольної артилерії знову опинилася Нікопольщина. 

У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків були залучені 14 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки. Площа пожежі склала 100 м.кв. 

Також обстрілами були пошкоджені і кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. 

У Марганецькій громаді після обстрілів обірвані лінії електропередач через що без світла залишилася понад 1 тис родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій.

Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

 

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Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідкиУкраїнська Новости Днепра про Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідкиРусский

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