Масові атаки на три райони Дніпропетровщини: ДСНС розповіли про наслідки

У ніч на 3 листопада росіяни атакували відразу три райони області.

За словами рятувальників обласного ДСНС, вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину. Била по інфраструктурі, підприємствам та житлу людей. Є серйозні руйнування, але жертв серед населення немає.

У Кривому Розі внаслідок влучання Шахіда є руйнування на об’єкті енергетичної та водної інфраструктури. Наразі там працюють всі необхідні служби. Кілька районів міста тимчасово без світла.

У Павлограді поцілили по промисловому підприємству, відновлювальні роботи зараз тривають. Пошкоджень зазнали дачні будинки поблизу підприємства.

Під ударом «Градів» та ствольної артилерії знову опинилася Нікопольщина.

У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків були залучені 14 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки. Площа пожежі склала 100 м.кв.

Також обстрілами були пошкоджені і кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію.

У Марганецькій громаді після обстрілів обірвані лінії електропередач через що без світла залишилася понад 1 тис родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій.

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