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  • На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і ніг

На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і ніг

Сьогодні 11:14
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У Кривому Розі місцевий мешканець учора зловив на городі небезпечного хижака - сколопендру кільчасту.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і ніг

Про це чоловік повідомив у соцмережі.

Була зловлена на городі. Гугл каже, що це сколопендра кільчаста. Кривий Ріг. 13.07.23. Думаю, випустити її у ближню балку, – написав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і ніг

Зазначимо, кільчаста сколопендра – представник сімейства губоногих багатоніжок. У біологічній номенклатурі вона іменується Scolopendra cingulata.

Сколопендра може з’їсти будь-яку істоту, що не перевищує її габаритами, так що полює навіть на маленьких ящірок або змійок. У довжину вона досягає 10-15 см, росте протягом життя.

Люди недаремно побоюються кільчастих сколопендр – це отруйні багатоніжки. Здорову дорослу людину їхня отрута не вб’є, але 1-3 доби хвороби забезпечить. Укус сколопендри дуже болючий, навколо нього швидко виникають запалення, набряк, почервоніння. У жертви нападу піднімається температура, болить голова, ломить суглоби, можуть початися галюцинації, тремтіти руки та ноги, розвинутися різні прояви алергії, зокрема задуха.

Тому будьте обережні!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і ніг

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у дворі п’ятиповерхівки на проспекті Хмельницького помітили величезну змію (ФОТО).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і нігУкраїнська

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