На Дніпропетровщині зловили небезпечного хижака: укуси призводять до тремтіння рук і ніг

У Кривому Розі місцевий мешканець учора зловив на городі небезпечного хижака - сколопендру кільчасту.

Про це чоловік повідомив у соцмережі.

Була зловлена на городі. Гугл каже, що це сколопендра кільчаста. Кривий Ріг. 13.07.23. Думаю, випустити її у ближню балку, – написав він.

Зазначимо, кільчаста сколопендра – представник сімейства губоногих багатоніжок. У біологічній номенклатурі вона іменується Scolopendra cingulata.

Сколопендра може з’їсти будь-яку істоту, що не перевищує її габаритами, так що полює навіть на маленьких ящірок або змійок. У довжину вона досягає 10-15 см, росте протягом життя.

Люди недаремно побоюються кільчастих сколопендр – це отруйні багатоніжки. Здорову дорослу людину їхня отрута не вб’є, але 1-3 доби хвороби забезпечить. Укус сколопендри дуже болючий, навколо нього швидко виникають запалення, набряк, почервоніння. У жертви нападу піднімається температура, болить голова, ломить суглоби, можуть початися галюцинації, тремтіти руки та ноги, розвинутися різні прояви алергії, зокрема задуха.

Тому будьте обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у дворі п’ятиповерхівки на проспекті Хмельницького помітили величезну змію (ФОТО).

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