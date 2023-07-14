На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ног

Об этом мужчина сообщил в соцсети.
Была поймана на огороде. Гугл говорит, что это сколопендра кольчатая. Кривой Рог. 13.07.23. Думаю, выпустить ее в ближнюю балку, – написал он.
Отметим, кольчатая сколопендра – представитель семейства губоногих многоножек. В биологической номенклатуре она называется Scolopendra cingulata.
Сколопендра может съесть любое существо, которое не превышает ее по габаритам, так что охотится даже на маленьких ящериц или змеек. В длину она достигает 10-15 см, растет в течение жизни.
Люди не зря опасаются кольчатых сколопендр – это ядовитые многоножки. Здорового взрослого человека их яд не убьет, но 1-3 суток болезни обеспечит. Укус сколопендры очень болезненный, вокруг него быстро возникают воспаление, отек, покраснение. У жертвы поднимается температура, болит голова, ломает суставы, могут начаться галлюцинации, дрожать руки и ноги, развиться разные проявления аллергии, в том числе удушье.
Поэтому будьте осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во дворе пятиэтажки на проспекте Хмельницкого заметили огромную змею (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
В ночь на 14 июля Кривой Рог пережил атаку беспилотниками.
Поздравляем наших спортсменов!
В ночь на 14 июля область массово атаковали беспилотниками и…
Водителя заблокировало в поврежденном авто.
В ночь на 14 июля Кривой Рог пережил атаку беспилотниками.
Поздравляем наших спортсменов!
В пятницу, 14 июля, в Днепре на ходу вспыхнул трамвай.
В епархии провели в последний путь протоиерея Марьяна Дюса.
На выходные дни в Днепре обещают солнечную и довольно теплую погоду. Такое время лучше всего проводить на улице и если есть возможность – в кругу друзей. Вместо ресторана или бара лучше всего отправиться на природу. На свежем воздухе можно не…
На днях в соцсетях среди каменчан начали разгонять информацию о вспышке заболеваемости холерой.
В Днепре резко ухудшится погода.
В ночь на 14 июля область массово атаковали беспилотниками и артиллерией.
Жизнь победит!
Верховная Рада поддержала перенос трех государственных праздников.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!