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На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ног

Сегодня 11:14
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В Кривом Роге местный житель вчера поймал на огороде опасного хищника - сколопендру кольчатую.

Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ног

Об этом мужчина сообщил в соцсети.

Была поймана на огороде. Гугл говорит, что это сколопендра кольчатая. Кривой Рог. 13.07.23. Думаю, выпустить ее в ближнюю балку, – написал он.

Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ног

Отметим, кольчатая сколопендра – представитель семейства губоногих многоножек. В биологической номенклатуре она называется Scolopendra cingulata.

Сколопендра может съесть любое существо, которое не превышает ее по габаритам, так что охотится даже на маленьких ящериц или змеек. В длину она достигает 10-15 см, растет в течение жизни.  

Люди не зря опасаются кольчатых сколопендр – это ядовитые многоножки. Здорового взрослого человека их яд не убьет, но 1-3 суток болезни обеспечит. Укус сколопендры очень болезненный, вокруг него быстро возникают воспаление, отек, покраснение. У жертвы поднимается температура, болит голова, ломает суставы, могут начаться галлюцинации, дрожать руки и ноги, развиться разные проявления аллергии, в том числе удушье.

Поэтому будьте осторожны!

Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ног

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во дворе пятиэтажки на проспекте Хмельницкого заметили огромную змею (ФОТО).

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Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ногУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине поймали опасного хищника: укусы приводят к дрожанию рук и ногРусский

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