На Дніпропетровщині зіткнулися “ВАЗ” та “ЗАЗ”: одна автівка загорілася, є постраждалі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
ДТП сталось за участю легкових автомобілів «ВАЗ» та «ЗАЗ». Унаслідок зіткнення зайнявся моторний відсік транспортного засобу «ВАЗ».
Водія палаючого легковика госпіталізували. Пасажирка «ВАЗ» та водій «ЗАЗ» після огляду медиків від госпіталізації відмовились.
Пожежу локалізували о 21:00 та ліквідували о 21:05. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік автомобіля «ВАЗ» на площі 0.5 кв. м.
До місця виклику залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.
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