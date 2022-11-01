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  • На Дніпропетровщині зіткнулися “ВАЗ” та “ЗАЗ”: одна автівка загорілася, є постраждалі

На Дніпропетровщині зіткнулися “ВАЗ” та “ЗАЗ”: одна автівка загорілася, є постраждалі

Сьогодні 11:56
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У понеділок, 31 жовтня, на вулиці Дніпровській селища Новоолександрівка сталася аварія, у результаті якої зайнявся легковий автомобіль.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП сталось за участю легкових автомобілів «ВАЗ» та «ЗАЗ». Унаслідок зіткнення зайнявся моторний відсік транспортного засобу «ВАЗ».

Водія палаючого легковика госпіталізували. Пасажирка «ВАЗ» та водій «ЗАЗ» після огляду медиків від госпіталізації відмовились.

Пожежу локалізували о 21:00 та ліквідували о 21:05. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік автомобіля «ВАЗ» на площі 0.5 кв. м.

До місця виклику залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки.

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