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Нічні вибухи у Дніпрі та області: військові збили три дрони-камікадзе

Сьогодні 10:27
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Сьогодні вночі мешканці Дніпропетровської області могли чути вибухи.

Новости Днепра про Нічні вибухи у Дніпрі та області: військові збили три дрони-камікадзе

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, військові з повітряного командування «Схід» вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.

 Круті новини від наших оборонців неба. Військові з повітряного командування «Схід» вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе. Слава нашим захисникам! – написав Валентин Резніченко.

Новости Днепра про Нічні вибухи у Дніпрі та області: військові збили три дрони-камікадзе

Нагадаємо, раніше ми писали, що ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак. 

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Новости Днепра про Нічні вибухи у Дніпрі та області: військові збили три дрони-камікадзеУкраїнська

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