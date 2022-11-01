Нічні вибухи у Дніпрі та області: військові збили три дрони-камікадзе

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, військові з повітряного командування «Схід» вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.
Круті новини від наших оборонців неба. Військові з повітряного командування «Схід» вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе. Слава нашим захисникам! – написав Валентин Резніченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак.
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