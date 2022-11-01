Чехія допоможе відновити Дніпропетровщину після війни

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна готова взяти участь у відновленні Дніпропетровщини після війни.

Про те, що Чехія може долучитися до відновлення Дніпропетровщини після війни ще в серпні заявив міністр закордонних справ країни. Тепер же прем’єр-міністр Петр Фіала пообіцяв президенту України, що Чехія готова взяти під патронат Дніпропетровську область під час повоєнного відновлення.

Про це йдеться на сайті офісу президента України.

Ми цінуємо схвалення урядової програми в Чехії щодо відновлення нашої країни, а також готовність взяти патронат над Дніпропетровською областю. І я дякую Чехії за готовність працювати вже зараз для відновлення конкретних об’єктів, зруйнованих чи пошкоджених російськими терористами, – сказав Зеленський.

А ось прем’єр-міністр Шмигаль зазначив, що в такій співпраці зацікавлений не тільки уряд Чехії, а і місцевий бізнес.

Крім цього, Шмигаль після зустрічі з Фіалою 31 жовтня повідомляв, що Чехія на державному рівні розробила свій план допомоги Україні. Це щорічно понад €20 млн протягом 2023–2025 років.

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