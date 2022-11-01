На Днепропетровщине столкнулись «ВАЗ» и «ЗАЗ»: один автомобиль загорелся, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
ДТП произошло с участием легковых автомобилей «ВАЗ» и «ЗАЗ». В результате столкновения загорелся моторный отсек транспортного средства «ВАЗ».
Водителя горящей легковушки госпитализировали. Пассажирка «ВАЗ» и водитель «ЗАЗ» после осмотра медиков от госпитализации отказались.
Пожар локализовали в 21:00 и ликвидировали в 21:05. В результате возгорания поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ» на площади 0.5 кв. м.
К месту вызова привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу техники.
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