На Днепропетровщине столкнулись «ВАЗ» и «ЗАЗ»: один автомобиль загорелся, есть пострадавшие

В понедельник, 31 октября, на улице Днепровской поселка Новоалександровка произошла авария, в результате которой загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло с участием легковых автомобилей «ВАЗ» и «ЗАЗ». В результате столкновения загорелся моторный отсек транспортного средства «ВАЗ».

Водителя горящей легковушки госпитализировали. Пассажирка «ВАЗ» и водитель «ЗАЗ» после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Пожар локализовали в 21:00 и ликвидировали в 21:05. В результате возгорания поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ» на площади 0.5 кв. м.

К месту вызова привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу техники.

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