Мешканець Дніпра намагався перетнути кордон зі Словаччиною, використавши фейкових дітей

На кордоні зі Словаччиною піймали ухилянта із Дніпра.

Про це розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Зазначається, що 36-річний мешканець Дніпра хотів виїхати за межі України. Для цього він вибрав пропускний пункт на кордоні зі Словаччиною. Щоб йому дозволили виїхати закордон, чоловік надав прикордонникам свідоцтво про народження трьох своїх дітей.

Проте, як виявилося дітей у нього немає і свідоцтва підроблені. Під час розмови з прикордонниками чоловік зізнався, що придбав документи за 1500 доларів, щоб уникнути мобілізації.

Прикордонники попередили чоловіка про те, що він таким чином порушив закон. Проте той вирішив не зупинятися і почав пропонувати співробітникам хабар.

Аби правоохоронці закрили очі на відсутність підстав для виїзду за кордон та підробку документів, він запропонував їм хабар у розмірі 1881 долара.

Прикордонники відмовилися та проінформували про випадок співробітників Нацполіції. Тепер чоловік відповідатиме перед законом одразу за три кримінальні правопорушення: за ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» та ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією».

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