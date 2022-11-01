Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Дніпра намагався перетнути кордон зі Словаччиною, використавши фейкових дітей

Мешканець Дніпра намагався перетнути кордон зі Словаччиною, використавши фейкових дітей

Сьогодні 11:18
просмотров

На кордоні зі Словаччиною піймали ухилянта із Дніпра.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра намагався перетнути кордон зі Словаччиною, використавши фейкових дітей

Про це розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Зазначається, що 36-річний мешканець Дніпра хотів виїхати за межі України. Для цього він вибрав пропускний пункт на кордоні зі Словаччиною. Щоб йому дозволили виїхати закордон, чоловік надав прикордонникам свідоцтво про народження трьох своїх дітей.

Проте, як виявилося дітей у нього немає і свідоцтва підроблені. Під час розмови з прикордонниками чоловік зізнався, що придбав документи за 1500 доларів, щоб уникнути мобілізації.

Прикордонники попередили чоловіка про те, що він таким чином порушив закон. Проте той вирішив не зупинятися і почав пропонувати співробітникам хабар.

Аби правоохоронці закрили очі на відсутність підстав для виїзду за кордон та підробку документів, він запропонував їм хабар у розмірі 1881 долара.

Прикордонники відмовилися та проінформували про випадок співробітників Нацполіції. Тепер чоловік відповідатиме перед законом одразу за три кримінальні правопорушення: за ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» та ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією».

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра намагався перетнути кордон зі Словаччиною, використавши фейкових дітейУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чехія допоможе відновити Дніпропетровщину після війни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    Чехія допоможе відновити Дніпропетровщину після війни

    Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна готова взяти участь…

    Дніпрянам на замітку: “Дія“ почала реєструвати кандидатів на пільгову іпотеку під 3%
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Дніпрянам на замітку: “Дія“ почала реєструвати кандидатів на пільгову іпотеку під 3%

    У застосунку "Дія" розпочалася реєстрація кандидатів на пільгове житлове кредитування.…

    Окупанти обстріляли понад півсотні населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Окупанти обстріляли понад півсотні населених пунктів, – Генштаб

    Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні…

    Ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Ніч знову видалася неспокійною: два райони області зазнали атак

    Під ударом була Нікопольщина. Російські окупанти гатили по двом громадам…

    Наверх