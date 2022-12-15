На Дніпропетровщині жінку затягнуло в конвеєр: вона померла

Там на місцевому водоканалі жінку затягнуло в конвеєр.
За попередньою інформацією, вона чистила установку, в якийсь момент її куртку почало затягувати всередину. Жінка не змогла звільнитися, у конвеєр потрапили її рука та голова.
На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці.
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