На Дніпропетровщині жінку затягнуло в конвеєр: вона померла

У Новопіллі Криворізького району стався нещасний випадок.

Там на місцевому водоканалі жінку затягнуло в конвеєр.

За попередньою інформацією, вона чистила установку, в якийсь момент її куртку почало затягувати всередину. Жінка не змогла звільнитися, у конвеєр потрапили її рука та голова.

На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці.

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