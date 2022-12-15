Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині жінку затягнуло в конвеєр: вона померла

Сьогодні 13:02
просмотров

У Новопіллі Криворізького району стався нещасний випадок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінку затягнуло в конвеєр: вона померла

Там на місцевому водоканалі жінку затягнуло в конвеєр.

За попередньою інформацією, вона чистила установку, в якийсь момент її куртку почало затягувати всередину. Жінка не змогла звільнитися, у конвеєр потрапили її рука та голова.

На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінку затягнуло в конвеєр: вона померла

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінку затягнуло в конвеєр: вона померлаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світло

    Сьогодні, 15 грудня, на Дніпропетровщині можуть вимикати світло у будь-який…

    Що за вибухи чули у Кривому Розі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:06
    Що за вибухи чули у Кривому Розі

    Сьогодні, 15 грудня, до повітряної тривоги та після її оголошення…

    У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:26
    У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 15 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися…

    У Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали більше 4 місяців
    Новини Дніпра
    Вчора 18:00
    У Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали більше 4 місяців

    Із 2 серпня у Дніпрі розшукували 35-річного Романа Чумічкіна.

    Наверх