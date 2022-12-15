Скільки триватимуть зимові канікули у школярів Дніпра

У Дніпрі розповіли, коли почнуться канікули у школярів.

Якщо ви раптом забули, то до Нового року залишилося всього 16 днів. У департаменті гуманітарної політики нагадали, коли у школярів Дніпра почнуться зимові канікули.

Так, на канікули діти підуть вже наступного тижня – 24 грудня. Триватимуть вони до 8 січня. Перший навчальний день в новому семестрі – 9 січня.

Проте, можливі зміни, краще все ж уточнили в адміністрації вашої школи. Нагадаємо, зараз школярі Дніпра навчаються дистанційно, скоріше за все, другу половину навчального року знову проведуть в онлайн-режимі.

Крім цього, у департаменті гуманітарної політики опублікували графік канікул на навчальний рік 2023:

весняні – 20-26 березня

літні – з 3 червня.

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