На Днепропетровщине женщину затянуло в конвейер: она умерла

К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Женщина не смогла освободиться, в конвейер попали ее рука и голова.

По предварительной информации, она чистила установку, в какой-то момент ее куртку начало затягивать внутрь.

Там на местном водоканале женщину затянуло в конвейер.

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