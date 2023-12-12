На Дніпропетровщині затримали водія з цілим причепом сосен

Браконьєрський ялинковий базар закрився, не встигнувши відкритися.

У П’ятихатській громаді Кам’янського району затримали ялинкових браконьєрів. Під час патрулювання поліцейські водної інспекції помітили автомобіль набитий соснами. Водія транспорту зупинили, щоб з’ясувати, де він взяв дерева.

Старенький ВАЗ перевозив близько 10 свіжо спиляних сосен, які не мали чіпів. Як виявилося, дозволів та товарних накладних водій не мав, тож дерева спиляв не законно.

Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 246 (Незаконна порубка та незаконне перевезення, зберігання та збут лісу) ККУ на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.

Нагадаємо, чорних лісорубів чекає покарання – від штрафу до кримінальної відповідальності, у залежності від заподіяної екології шкоди.

у лісах – від 599 до 2 709 грн;

у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн;

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн. Якщо збитки екології в двадцять і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, тоді передбачається покарання у вигляді обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: