На Дніпропетровщині затримали водія з цілим причепом сосен

У П’ятихатській громаді Кам’янського району затримали ялинкових браконьєрів. Під час патрулювання поліцейські водної інспекції помітили автомобіль набитий соснами. Водія транспорту зупинили, щоб з’ясувати, де він взяв дерева.
Старенький ВАЗ перевозив близько 10 свіжо спиляних сосен, які не мали чіпів. Як виявилося, дозволів та товарних накладних водій не мав, тож дерева спиляв не законно.
Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 246 (Незаконна порубка та незаконне перевезення, зберігання та збут лісу) ККУ на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.
Нагадаємо, чорних лісорубів чекає покарання – від штрафу до кримінальної відповідальності, у залежності від заподіяної екології шкоди.
Якщо збитки екології в двадцять і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України, тоді передбачається покарання у вигляді обмеженням волі до 3 років, від 3 до 5 років, у разі тяжких наслідків – від 5 до 7 років.
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