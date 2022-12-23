На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який хотів продати гранатомет

Як повідомили в поліції, чоловіка затримали, коли він намагався продати РПГ та три гранати.
Під час обшуків у цього знайшли цілий арсенал зброї – 5 гранат, 400 грамів тротилу, більше 200 патронів різного калібру.
Зазначається, що у чоловіка є судимість. Його подальшу долю визначить суд.
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