Нова пошта, Укрпошта та Justin: як у Дніпрі на новорічні свята працюватимуть поштові компанії

Якщо ви хочете надіслати подарунок на свята близьким людям поштою, розповідаємо, як будуть працювати популярні поштові компанії в Дніпрі на Різдво та Новий рік.

Так, графік їхньої роботи дещо зміниться: частина відділень буде працювати менше часу, ніж зазвичай, багато відділень взагалі буде закрито.

Так, “Укрпошта” закриє більшу частину своїх відділень по Україні 1 січня. При цьому на всю країну працюватимуть 20 чергових відділень у більшості регіонів України. Вони працюватимуть за скороченим графіком, багато хто закриється о 14 або 15 годині. Список таких відділень можна знайти за посиланням.

“Нова пошта” теж не прийматиме відвідувачів 1 січня, цього дня всі відділення будуть закриті. 25, 26 грудня “Нова пошта” працюватиме за звичайним графіком, 31 грудня вона відкриється на годину раніше і працюватиме за графіком суботи. Перевірити графік роботи будь-якого відділення можна за цим посиланням.

Ще одна поштова компанія Justin буде закрита на вихідних 1 і 7 січня. Також 31 грудня та 6 січня відділення закриватимуться о 18 годині.

Читайте також:

Українська

Автор: