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Як працює сьогодні електротранспорт у Дніпрі

Сьогодні 10:37
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Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі на тролейбусні та трамвайні маршрути вийдуть технічні рейси.

Новости Днепра про Як працює сьогодні електротранспорт у Дніпрі

Вони курсуватимуть з 6 до 10 та з 17 до 20 години.

Це:

  • трамваї №№ 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17;
  • тролейбуси №№ 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Маршрут №16 працює від Соборної до Космічної площі.

Метро працює без змін.

Але через аварійні відключення електрики можливі зміни. Будьте уважні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, з допомогою якого можна дізнатися розклад громадського транспорту.

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Новости Днепра про Як працює сьогодні електротранспорт у ДніпріУкраїнська

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