Як працює сьогодні електротранспорт у Дніпрі

Вони курсуватимуть з 6 до 10 та з 17 до 20 години.
Це:
Метро працює без змін.
Але через аварійні відключення електрики можливі зміни. Будьте уважні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, з допомогою якого можна дізнатися розклад громадського транспорту.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 23 грудня, у Дніпрі та області діють стабілізаційні відключення.
Ура, скоро канікули!
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який зливав дані про ЗСУ ворогам.
Жінка може провести п'ять років за гратами.