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  • Мер Дніпра пояснив, чому мешканці будинків поблизу Південмашу були більше 5 діб без світла

Мер Дніпра пояснив, чому мешканці будинків поблизу Південмашу були більше 5 діб без світла

Сьогодні 12:19
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Міський голова Дніпра розповів, чому мешканці будинків поблизу Південмашу так довго сиділи без світла.

Новости Днепра про Мер Дніпра пояснив, чому мешканці будинків поблизу Південмашу були більше 5 діб без світла

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов розповів в ефірі програми “Васильєвський острів” на 11 каналі.

За його словами ситуація з електроенергією в Дніпрі складна, але контрольована. Перш за все, енергетики піклуються про критичну інфраструктуру.

Також мер пояснив, чому мешканці будинків в районі Південмашу так довго були без світла. Нагадаємо, після масштабного обстрілу 16 грудня майже все Дніпро опинилося в блекауті, але найдовше без світла сиділи жителі вулиць Робоча та Титова.

За словами Філатова, у цьому районі була найскладніша ситуація.

Я не хочу перекладати свою відповідальність, але це була не провина комунальників, ДТЕКу чи Укренерго. Це була пряма провина керівництва Південмашу, у яких були проблеми з ТП. Вони говорили, що справляться самі. Щось робили, але не допускали аварійні бригади. Весь цей час люди сиділи без світла. Був сильний негатив, – розповів Філатов.
Він зазначив, що зараз світло вже дали.
 
Я вважаю, що наша провина в тому, що був провал комунікації з тими людьми, які там живуть. Бо їм без різниці, хто винен у цій ситуації. Але ще раз хочу повторити, що наші комунальники і енергетики робили все можливе. Їх вини тут немає», – сказав Борис Філатов.

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Новости Днепра про Мер Дніпра пояснив, чому мешканці будинків поблизу Південмашу були більше 5 діб без світлаУкраїнська Новости Днепра про Мер Дніпра пояснив, чому мешканці будинків поблизу Південмашу були більше 5 діб без світлаРусский

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