На Днепропетровщине задержали мужчину, который хотел продать гранатомет

Как сообщили в полиции, мужчину задержали, когда он пытался продать РПГ и три гранаты.
Во время обысков у него нашли целый арсенал оружия – 5 гранат, 400 граммов тротила, более 200 патронов разного калибра.
Отмечается, что у мужчины есть судимость. Его дальнейшую судьбу определит суд.
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