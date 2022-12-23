На Днепропетровщине задержали мужчину, который хотел продать гранатомет

Житель Новомосковска на Днепропетровщине торговал оружием.

Как сообщили в полиции, мужчину задержали, когда он пытался продать РПГ и три гранаты.

Во время обысков у него нашли целый арсенал оружия – 5 гранат, 400 граммов тротила, более 200 патронов разного калибра.

Отмечается, что у мужчины есть судимость. Его дальнейшую судьбу определит суд.

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