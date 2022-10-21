На Дніпропетровщині залізничник чекав окупантів та ненавидів ЗСУ

На Дніпропетровщині затримали чергових прихильників Росії.

Про це повідомили в обласному управлінні СБУ на Дніпропетровщині.

На колаборанта вийшли під час контррозвідувального відпрацювання об’єктів критичної інфраструктури.

У Кривому Розі виявили залізничника-колаборанта. До початку повномасштабної війни чоловік приховував свої проросійські погляди, а потім в своїх соцмережах розповсюджував пости, у яких хвалив окупаційну владу. Він захоплювався ворожою армією та дискредитував ЗСУ.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та телефон.

Крім того, ще одну потенційну колаборантку виявили в Павлограді. Жінка працювала на підприємстві вугільної промисловості, а у вільний час просувала антиукраїнську пропаганду у соцмережах.

Обом оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

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