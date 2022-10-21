В Днепропетровской области железнодорожник ждал оккупантов и ненавидел ВСУ

Об этом сообщили в областном управлении СБУ в Днепропетровской области.
На коллаборанта вышли во время контрразведывательной отработки объектов критической инфраструктуры.
В Кривом Роге обнаружили железнодорожника-коллаборанта. До начала полномасштабной войны мужчина скрывал свои пророссийские взгляды, а затем в своих соцсетях распространял посты, в которых хвалил оккупационную власть. Он восхищался враждебной армией и дискредитировал ВСУ.
Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и телефон.
Кроме того, еще одну потенциальную коллаборантку обнаружили в Павлограде. Женщина работала на предприятии угольной промышленности, а в свободное время продвигала антиукраинскую пропаганду в соцсетях.
Обеим объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.
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