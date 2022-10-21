В Днепропетровской области железнодорожник ждал оккупантов и ненавидел ВСУ

В Днепропетровской области задержали очередных сторонников России.

Об этом сообщили в областном управлении СБУ в Днепропетровской области.

На коллаборанта вышли во время контрразведывательной отработки объектов критической инфраструктуры.

В Кривом Роге обнаружили железнодорожника-коллаборанта. До начала полномасштабной войны мужчина скрывал свои пророссийские взгляды, а затем в своих соцсетях распространял посты, в которых хвалил оккупационную власть. Он восхищался враждебной армией и дискредитировал ВСУ.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и телефон.

Кроме того, еще одну потенциальную коллаборантку обнаружили в Павлограде. Женщина работала на предприятии угольной промышленности, а в свободное время продвигала антиукраинскую пропаганду в соцсетях.

Обеим объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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