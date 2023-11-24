На Дніпропетровщині є свої Карпати: височіють на містом та захищають від степових вітрів

У мережі показали Криворізькі Карпати.

Криворізькими Карпатами іноді називають нагромадження відпрацьованої породи, яка утворю рукотворні гори. Дніпропетровщині – степова місцевість, тож це єдині гори, котрі можна побачити в регіоні.

Криворіжець Volodymyr Gaidash у своєму Facebook показав засніжені насипи руди.

Кривий Ріг дивує своєю красою в будь-яку пору року. Взимку новими очима подивився на красивезні засніжені Криворізькі Карпати – рукотворні гори, які височіють над містом та захищають місто від степових вітрів, – пише криворіжець.

Такі пагорби часто плутають з териконами, але терикон – це конусоподібний насип порожньої породи на поверхні землі біля шахти, копальні. Криворізькі насипи відпрацьованих копалин більш розлогі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині стрімко зникає “Криворізький Байкал”.

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