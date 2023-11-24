На Днепропетровщине есть свои Карпаты: возвышаются над городом и защищают от степных ветров

Криворожскими Карпатами иногда называют нагромождение отработанной породы, которая образует рукотворные горы. Днепропетровщине — степная местность, так что это единственные горы, которые можно увидеть в регионе.
Криворожец Volodymyr Gaidash в своем Facebook показал заснеженные насыпи руды.
Кривой Рог удивляет своей красотой в любое время года. Зимой новыми глазами посмотрел на красивые заснеженные Криворожские Карпаты – рукотворные горы, возвышающиеся над городом и защищающие город от степных ветров, – пишет криворожец.
Такие холмы часто путают с терриконами, но террикон — это конусообразная насыпь пустой породы на поверхности земли возле шахты. Криворожские насыпи отработанных ископаемых более раскидистые.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области стремительно исчезает «Криворожский Байкал».
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