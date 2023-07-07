На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартири

Пожежа сталася сьогодні, 7 липня, у квартирі на вулиці Некрасова. Займання виникло в одній із кімнат та була імовірність розповсюдженню вогню.
При ліквідації пожежі рятувальники винесли із палаючої квартири 44-річну жінку. Постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом – опіки тіла та отруєння продуктами горіння.
Читайте також:
Автор:
Уночі у Дніпрі на вулиці Курчатова біля Слов'янського ринку горів…
Важлива інформація!
Тривогу оголосили о 01:28, відбій - о 05:20.
У жорстоких боях проти окупантів загинув Андрій Загаєвський з Новомосковська.