На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартири

У Нікополі з палаючої квартири врятували жінку. Вона отримала опіки.

Пожежа сталася сьогодні, 7 липня, у квартирі на вулиці Некрасова. Займання виникло в одній із кімнат та була імовірність розповсюдженню вогню.

При ліквідації пожежі рятувальники винесли із палаючої квартири 44-річну жінку. Постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом – опіки тіла та отруєння продуктами горіння.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: