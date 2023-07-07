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На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартири

Вчора 21:15
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У Нікополі з палаючої квартири врятували жінку. Вона отримала опіки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартири

Пожежа сталася сьогодні, 7 липня, у квартирі на вулиці Некрасова. Займання виникло в одній із кімнат та була імовірність розповсюдженню вогню.

При ліквідації пожежі рятувальники винесли із палаючої квартири 44-річну жінку. Постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом – опіки тіла та отруєння продуктами горіння.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартири

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартири

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартириУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували жінку з палаючої квартириРусский

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