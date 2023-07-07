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На Днепропетровщине спасли женщину из горящей квартиры

Вчера 21:15
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В Никополе из горящей квартиры спасли женщину. Она получила ожоги.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли женщину из горящей квартиры

Пожар произошел сегодня, 7 июля, в квартире на улице Некрасова. Возгорание возникло в одной из комнат и была вероятность распространения огня.

При ликвидации пожара спасатели вынесли из горящей квартиры 44-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом – ожоги тела и отравление продуктами горения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли женщину из горящей квартиры

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли женщину из горящей квартиры

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