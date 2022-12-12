На Дніпропетровщині врятували дідуся з серцевим нападом, який пролежав вдома сам 2 дні

Як розповіли в Нацполіції, 10 грудня до них звернулися місцеві мешканці і розповіли, що в одній із квартир по вулиці Некрасова в Павлограді живе пенсіонер, який вже декілька днів не виходив на зв’язок.
Поліціянти разом з рятувальниками негайно вирушили на виклик. Приїхавши в квартиру, вони відкрили двері та дійсно побачили чоловіка, який потребував медичної допомоги.
У 85-річного дідуся стався серцевий напад, через що він не міг самостійно пересуватися.
Після цього чоловіка передали медикам.
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