На Дніпропетровщині врятували дідуся з серцевим нападом, який пролежав вдома сам 2 дні

У Павлограді дідусь декілька днів пролежав вдома сам після серцевого нападу.

Як розповіли в Нацполіції, 10 грудня до них звернулися місцеві мешканці і розповіли, що в одній із квартир по вулиці Некрасова в Павлограді живе пенсіонер, який вже декілька днів не виходив на зв’язок.

Поліціянти разом з рятувальниками негайно вирушили на виклик. Приїхавши в квартиру, вони відкрили двері та дійсно побачили чоловіка, який потребував медичної допомоги.

У 85-річного дідуся стався серцевий напад, через що він не міг самостійно пересуватися.

Після цього чоловіка передали медикам.

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