Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині врятували дідуся з серцевим нападом, який пролежав вдома сам 2 дні

На Дніпропетровщині врятували дідуся з серцевим нападом, який пролежав вдома сам 2 дні

Сьогодні 13:18
просмотров

У Павлограді дідусь декілька днів пролежав вдома сам після серцевого нападу.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували дідуся з серцевим нападом, який пролежав вдома сам 2 дні

 

Як розповіли в Нацполіції, 10 грудня до них звернулися місцеві мешканці і розповіли, що в одній із квартир по вулиці Некрасова в Павлограді живе пенсіонер, який вже декілька днів не виходив на зв’язок.

Поліціянти разом з рятувальниками негайно вирушили на виклик. Приїхавши в квартиру, вони відкрили двері та дійсно побачили чоловіка, який потребував медичної допомоги. 

У 85-річного дідуся стався серцевий напад, через що він не міг самостійно пересуватися.

Після цього чоловіка передали медикам. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували дідуся з серцевим нападом, який пролежав вдома сам 2 дніУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    У Кривому Розі у багатоповерхівці вранці пролунав вибух: що сталося

    Сьогодні, 13 грудня, о 06:53 у Кривому Розі в одній…

    Війна в Україні закінчиться в березні: прогноз військового експерта
    новини України
    Сьогодні 12:40
    Війна в Україні закінчиться в березні: прогноз військового експерта

    Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що війна…

    Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:11
    Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло

    Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі та області продовжують діяти екстрені…

    Дізнатися розклад громадського транспорту: у Дніпрі працює чат-бот
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:47
    Дізнатися розклад громадського транспорту: у Дніпрі працює чат-бот

    Мешканці та гості Дніпра можуть дізнатися розклад громадського транспорту за…

    Наверх