Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дня

На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дня

Сегодня 13:18
просмотров

В Павлограде дедушка несколько дней пролежал дома сам после сердечного приступа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дня

Как рассказали в Нацполиции, 10 декабря к ним обратились местные жители и рассказали, что в одной из квартир по улице Некрасова в Павлограде живет пенсионер, уже несколько дней не выходивший на связь.

Полицейские вместе со спасателями немедленно отправились по вызову. Приехав в квартиру, они открыли дверь и действительно увидели мужчину, нуждавшегося в медицинской помощи.

У 85-летнего дедушки произошло сердечное приступ, из-за чего он не мог самостоятельно передвигаться.

После этого мужчину передали медикам.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дняУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 13:14
    В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло

    Сегодня, 13 декабря, в 06:53 в Кривом Роге в одной…

    Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 11:11
    Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

    Сегодня, 12 декабря, в Днепре и области продолжают действовать экстренные…

    Как работает электротранспорт в Днепре в понедельник
    Новости Днепра
    Сегодня 10:17
    Как работает электротранспорт в Днепре в понедельник

    Важно!

    Что известно о родителях детей из Кривого Рога, которых спустя 2 недели нашли мертвыми в карьере
    Новости Днепра
    Вчера 11:55
    Что известно о родителях детей из Кривого Рога, которых спустя 2 недели нашли мертвыми в карьере

    Правоохранители рассказали подробности о семьях детей, найденных мертвыми и местном…

    Последние новости

    Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)
    Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

    В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что угодно: от елочных игрушек выпущенные 50 или 70 лет назад и грампластинок до самодельных электровелосипедов, одежды и столовых приборов. Журналисты dnepr. info отправились на один из таких местных рынков, расположенных…

    Сегодня 14:58
    просмотров
    В Риме во время стрельбы в кафе погибла подруга премьера Италии
    В Риме во время стрельбы в кафе погибла подруга премьера Италии

    В Италии во время стрельбы в кафе погибли три женщины.

    Сегодня 14:36
    просмотров
    Лучше оригинала: воины из Воздушного командования «Схід» повторили танец Уэнсдей (ВИДЕО)
    Лучше оригинала: воины из Воздушного командования «Схід» повторили танец Уэнсдей (ВИДЕО)

    Наверное, все уже видели этот тренд в социальных сетях.

    Сегодня 14:17
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина убегал и прятался в гараже от телепатов, которые хотели «сдать его на органы»
    В Днепре мужчина убегал и прятался в гараже от телепатов, которые хотели «сдать его на органы»

    У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж та пошкодив машину, бо за ним гналися "телепати".

    Сегодня 13:53
    просмотров
    В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло
    В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло

    Сегодня, 13 декабря, в 06:53 в Кривом Роге в одной из многоэтажек на улице Эдуарда Фукса раздался взрыв.

    Сегодня 13:14
    1
    просмотров
    Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта
    Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта

    Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война россии против Украины может завершиться в марте 2023 года.

    Сегодня 12:40
    1
    просмотров
    В части Днепра из-за обесточивания нет воды
    В части Днепра из-за обесточивания нет воды

    В части Днепра снова перебои с водой из-за отключения света

    Сегодня 12:34
    просмотров
    Дом на острове и проезжая часть в парке Глобы: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов
    Дом на острове и проезжая часть в парке Глобы: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

    Днепр стремительно меняется, за последние 5 лет кардинально изменились несколько его улиц, таких как Короленко, Яворницкого, появляются новые скверы и здания Старый город можно увидеть только на фото. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 фото 1960-х годов, чтобы посмотреть, как…

    Сегодня 12:19
    просмотров
    Прошли ад и хотят домой: в Днепре спасают трех оставшихся без ног воинов
    Прошли ад и хотят домой: в Днепре спасают трех оставшихся без ног воинов

    В днепровской больнице спасают оставшихся без ног воинов.

    Сегодня 12:00
    просмотров
    Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет
    Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

    Сегодня, 12 декабря, в Днепре и области продолжают действовать экстренные отключения света.

    Сегодня 11:11
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх