На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дня

В Павлограде дедушка несколько дней пролежал дома сам после сердечного приступа.

Как рассказали в Нацполиции, 10 декабря к ним обратились местные жители и рассказали, что в одной из квартир по улице Некрасова в Павлограде живет пенсионер, уже несколько дней не выходивший на связь.

Полицейские вместе со спасателями немедленно отправились по вызову. Приехав в квартиру, они открыли дверь и действительно увидели мужчину, нуждавшегося в медицинской помощи.

У 85-летнего дедушки произошло сердечное приступ, из-за чего он не мог самостоятельно передвигаться.

После этого мужчину передали медикам.

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