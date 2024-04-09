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На Дніпропетровщині вночі пролунали 5 вибухів: деталі

Сьогодні 08:00
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Це працювала ППО!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі пролунали 5 вибухів: деталі

Уночі наші сили ППО знищили над областю 5 ворожих шахедів. Їх збили над Камʼянським, Криворізьким та Дніпровським районами.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую ПвК «Схід» за цілодобовий захист! – написав він.

Загалом, за даними Повітряних сил, цієї ночі було збито 20 шахедів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Крім того, вчора ввечері ворог запустив дрон-камікадзе по Нікополю та обстріляв з артилерії Покровську громаду. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч минула спокійно. Мирного дня, – додав Микола Лукашук.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі пролунали 5 вибухів: деталіУкраїнська

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