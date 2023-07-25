На Дніпропетровщині віддадуть у приватні руки хімічний завод: скільки хочуть виручити

У Кам'янському проведуть аукціон під час якого знайдуть нового власника для збиткового хімічного заводу.

Про це повідомили у Фонді державного майна.

За даними на сайті Prozzoro, на торги виставили хімічний завод АТ “Смоли”, що розташований у Кам’янському. Як зазначили у Фонді державного майна, підприємство збиткове. За три роки обсяг реалізації продукції склав усього 196,4 мільйона гривень. Водночас чистий збиток сягнув майже 99 мільйона гривень.

За роки неефективної роботи підприємство накопичило 112 млн гривень боргів перед працівниками та держбюджетом, які повинен погасити майбутній інвестор. Залишити це підприємство в державній власності = накопичувати борги, спостерігати за руйнуванням виробничих потужностей та занепадом підприємства, – пояснили у Фонді держмайна.

За виробничі потужності та приміщення діючого хімічного заводу хочуть вторгувати 190 279 282,73 грн. У Фонді держмайна зазначили, що це найдорожчий лот з часів відновлення малої приватизації.

Торги мають відбутися 26 липня. Аукціон пройде за трираундовим англійським аукціоном, тобто учасники зможуть запропонувати більшу ціну, але не бачитимуть ставки інших. Після цього учасник, який дав найбільше, має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу. Проте для проведення торгів треба, щоб як мінімум двоє учасників зробили свої пропозиції. У певних випадках лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував.

Цілком ймовірно, що торги не відбудуться, якщо не знайшлося охочих зробити свої ставки.

Що відомо про завод АТ Смоли створене у 1998 році на базі виробничих потужностей цеху Придніпровського хімічного заводу. Основним видом діяльності підприємства є виробництво пластмас у первинних формах, зокрема іонообмінних смол.

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