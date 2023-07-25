У Дніпрі з мосту на Монастирський острів зістрибнув чоловік: відео моменту

Там чоловік зістрибнув вниз – якраз на проїзджу частину.
На місце події небайдужі містяни викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до патрульної поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, чоловік вижив, його госпіталізували.
Що стало причиною такого вчинку – поки невідомо. Усі обставини будуть встановлювати правоохоронці.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік.
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