У Дніпрі з мосту на Монастирський острів зістрибнув чоловік: відео моменту

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі на мосту на Монастирський острів стався жахливий інцидент.

Там чоловік зістрибнув вниз – якраз на проїзджу частину.

На місце події небайдужі містяни викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до патрульної поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, чоловік вижив, його госпіталізували.

Що стало причиною такого вчинку – поки невідомо. Усі обставини будуть встановлювати правоохоронці.

Відео моменту. Увага! 18+!!!

Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших рідних та знайомих! Поговоріть з ними або краще порадьте звернутися до фахівця!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік.

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