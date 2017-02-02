Да, мне как бюджетнику, увеличили зарплату

Нет, официально зарплата стала выше, а премии сократили

Я официально не оформлен, мне все равно

Сказалось - нам официально урезают количество рабочих дней/часов

Начались добровольно-принудительные сокращения на работе