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  • У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

Сьогодні 11:56
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Мешканець Одеси начебто виявив у пачці ряжанки ТМ "Злагода" павука.

Новости Днепра про У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

Про це чоловік розповів у соцмережі.

Він зазначив, що вже майже з’їв (а точніше випив) комаху.

До свого допису одесит додав фото “знахідки”.

Новости Днепра про У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

Новости Днепра про У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

Ми вирішили звернутися за коментарем до виробника.

Як повідомили журналісту dnepr.info у відділі якості “Злагоди”, щодо цього інциденту жодних звернень не надходило.

Крім того, зазначили, що павук або щось інше ніяк не могли потрапити до пакету з ряжанкою, адже на виробництві закритий цикл виробництва. До того ж на виробництві стоять фільтри.

Для справки: продукція ТМ «Злагода» виготовляється на ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», що розташований у Дніпрі.

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Новости Днепра про У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробникаУкраїнська

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