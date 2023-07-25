У ряжанці, яку виготовили у Дніпрі, начебто виявили павука: коментар виробника

Про це чоловік розповів у соцмережі.
Він зазначив, що вже майже з’їв (а точніше випив) комаху.
До свого допису одесит додав фото “знахідки”.
Ми вирішили звернутися за коментарем до виробника.
Як повідомили журналісту dnepr.info у відділі якості “Злагоди”, щодо цього інциденту жодних звернень не надходило.
Крім того, зазначили, що павук або щось інше ніяк не могли потрапити до пакету з ряжанкою, адже на виробництві закритий цикл виробництва. До того ж на виробництві стоять фільтри.
Для справки: продукція ТМ «Злагода» виготовляється на ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», що розташований у Дніпрі.
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