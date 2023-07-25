В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить

В Каменском проведут аукцион, во время которого найдут нового владельца для убыточного химического завода.

Об этом сообщили в Фонде госимущества.

По данным на сайте Prozzoro, на торги выставили химический завод АО «Смолы», расположенный в Каменском. Как отметили в Фонде государственного имущества, предприятие убыточное. За три года объем реализации продукции составил всего 196,4 миллионов гривен. В то же время чистый ущерб достиг почти 99 миллионов гривен.

За годы неэффективной работы предприятие накопило 112 млн. гривен долгов перед работниками и госбюджетом, которые должен погасить будущий инвестор. Оставить это предприятие в государственной собственности = накапливать долги, наблюдать за разрушением производственных мощностей и упадком предприятия, – пояснили в Фонде госимущества.

За производственные мощности и помещения действующего химического завода хотят выручить 190 279 282,73 грн. В Фонде госимущества отметили, что это самый дорогой лот со времен возобновления малой приватизации.

Торги должны пройти 26 июля. Аукцион пройдет за трехраундовым английским аукционом, то есть участники смогут предложить большую цену, но не будут видеть ставки других. После этого участник, давший больше всего, имеет право последнего хода в каждом из раундов. Это дает ему самые высокие шансы на победу. Однако для проведения торгов нужно, чтобы как минимум два участника сделали свои предложения. В некоторых случаях лот может выкупить единственный зарегистрированный участник по той цене, которую он предложил.

По всей вероятности, торги не состоятся, если не нашлось желающих сделать свои ставки.

Что известно о заводе

АО «Смолы» создано в 1998 году на базе производственных мощностей цеха Приднепровского химического завода. Основным видом деятельности предприятия является производство пластмасс в первичных формах, в частности, ионообменных смол.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: