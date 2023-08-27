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  • На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)

На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)

Сьогодні 15:14
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У шахті Дніпровська Синельниківського району відбулося освячення каплиці святої великомучениці Варвари, яка зходиться на глибині 265 метрів під землею.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)

Це сталося 25 серпня з благословення Високопреосвященнійшого Архієпископа Дніпровського і Січеславського Симеона. На запрошення керівника шахти Олександра Ангеловського священнослужителі єпархії ієрей Владислав Тимофієв та ієрей Олег Тимофієв звершили освячення каплиці. 

Каплиця розташована в самій шахті, на глибині більше 265 метрів. У ній будуть молитись шахтарі, які, до речі, вважають святу Варвару своєю небесною покровителькою. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО) Новости Днепра про На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)Русский

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