На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)

Це сталося 25 серпня з благословення Високопреосвященнійшого Архієпископа Дніпровського і Січеславського Симеона. На запрошення керівника шахти Олександра Ангеловського священнослужителі єпархії ієрей Владислав Тимофієв та ієрей Олег Тимофієв звершили освячення каплиці.
Каплиця розташована в самій шахті, на глибині більше 265 метрів. У ній будуть молитись шахтарі, які, до речі, вважають святу Варвару своєю небесною покровителькою.
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