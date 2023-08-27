На Дніпропетровщині в шахті на глибині 265 метрів освятили каплицю (ФОТО)

У шахті Дніпровська Синельниківського району відбулося освячення каплиці святої великомучениці Варвари, яка зходиться на глибині 265 метрів під землею.

Це сталося 25 серпня з благословення Високопреосвященнійшого Архієпископа Дніпровського і Січеславського Симеона. На запрошення керівника шахти Олександра Ангеловського священнослужителі єпархії ієрей Владислав Тимофієв та ієрей Олег Тимофієв звершили освячення каплиці.

Каплиця розташована в самій шахті, на глибині більше 265 метрів. У ній будуть молитись шахтарі, які, до речі, вважають святу Варвару своєю небесною покровителькою.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: