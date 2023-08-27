На Днепропетровщине в шахте на глубине 265 метров освятили часовню (ФОТО)

Это произошло 25 августа по благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Днепровского и Сичеславского Симеона. По приглашению руководителя шахты Александра Ангеловского священнослужители епархии иерей Владислав Тимофеев и иерей Олег Тимофеев совершили освящение часовни.
Часовня расположена в самой шахте, на глубине более 265 метров. В ней будут молиться шахтеры, которые, кстати, считают святую Варвару своей небесной покровительницей.
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