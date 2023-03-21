Закопав в ямі на подвір’ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці тому - Днепр Инфо
Закопав в ямі на подвір’ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці тому
просмотров
Сегодня 16:45

На Дніпропетровщині чоловік сховав труп в дворі свого будинку.

Новости Днепра про Закопав в ямі на подвір'ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці тому

Як розповіли в обласній поліції, близько двох місяців вони шукали 39-річного чоловіка, який зник безвісти. За словами знайомих, зв’язок з ним обірвався ще на початку січня, втім, до правоохоронців вони звернулися лише 22 лютого. 

Перевіривши всі версії, поліціянти дійшли висновку, що зниклий міг стати жертвою злочину.

Як з’ясували правоохоронці, усе сталося 12 січня в одному із приватних будинків в селищі Солонянського району. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого, 29-річний власник оселі декілька разів вдарив свого опонента металевою палицею. На жаль, потерпілий отримав смертельні травми та помер на місці.

Наступного дня злочинець вирішив сховати труп в ямі в дворі свого будинку, а сам втік в сусіднє село. Втім, поліцейським вдалося розшукати вбивцю. Поруч з місцем поховання жертви правоохоронці знайшли палицю, яка стала знаряддям злочину. 

19 березня затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві та арештували. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує довічне ув’язнення. 

Читайте також:

Новости Днепра про Закопав в ямі на подвір'ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці томуУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
#

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У передмісті Дніпра чоловік пограбував продуктовий магазин (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:44
    У передмісті Дніпра чоловік пограбував продуктовий магазин (ВІДЕО)

    19 березня на вулиці Аеродром в смт Авіаторське чоловік пограбував…

    В одному із міст Дніпропетровщини посилять контроль за дотриманням комендантської години
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:12
    В одному із міст Дніпропетровщини посилять контроль за дотриманням комендантської години

    У Новомосковську посилять комендантську годину через нещодавнє вбивство молодого хлопця.

    Загубилися: у Дніпрі патрульні допомогли 90-річному дідусеві та 6-річній дівчинці
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:29
    Загубилися: у Дніпрі патрульні допомогли 90-річному дідусеві та 6-річній дівчинці

    Патрульні Дніпра часто розшукують дітей і дорослих, які загубилися. Нещодавно…

    Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривень
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:16
    Поліцейський з Кривого Рогу отримав від безробітного брата подарунок на 2 млн гривень

    Криворізький поліцейський отримав 2 мільйони гривень в подарунок від брата.