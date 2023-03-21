Закопав в ямі на подвір’ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці тому

На Дніпропетровщині чоловік сховав труп в дворі свого будинку.

Як розповіли в обласній поліції, близько двох місяців вони шукали 39-річного чоловіка, який зник безвісти. За словами знайомих, зв’язок з ним обірвався ще на початку січня, втім, до правоохоронців вони звернулися лише 22 лютого.

Перевіривши всі версії, поліціянти дійшли висновку, що зниклий міг стати жертвою злочину.

Як з’ясували правоохоронці, усе сталося 12 січня в одному із приватних будинків в селищі Солонянського району. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого, 29-річний власник оселі декілька разів вдарив свого опонента металевою палицею. На жаль, потерпілий отримав смертельні травми та помер на місці.

Наступного дня злочинець вирішив сховати труп в ямі в дворі свого будинку, а сам втік в сусіднє село. Втім, поліцейським вдалося розшукати вбивцю. Поруч з місцем поховання жертви правоохоронці знайшли палицю, яка стала знаряддям злочину.

19 березня затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві та арештували. Якщо його вину доведуть, то чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

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