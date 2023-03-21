Щоб отримати громадянство України треба складати іспити: які саме

Нардепи підтримали законопроєкт 7606 згідно до якого іноземці, які хочуть отримати українське громадянство, мають скласти іспити.
Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.
“ЗА” висловився 281 нардеп. Тепер особи, які хочуть отримати громадянство мають скласти іспит:
Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року РФ на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України, — написано у пояснювальній записці.
Відтермінують складання іспитів тільки для осіб, які отримали громадянство за визначні заслуги перед Україною, прийняття яких становить державний інтерес, які проходять військову службу в ЗСУ. Крім цього, відстрочку отримають люди, які нагороджені державними відзнаками або ж отримали посвідку на тимчасове проживання.
До прикладу, це стосується іноземців-добровольців, які зараз захищають Україну або людей, які вже отримали громадянство за старою процедурою. Зазначається, що такі особи мають протягом двох років з моменту прийняття громадянства скласти необхідні іспити. Якщо вони цього не зроблять – громадянство заберуть.
Що передувало?
Ще 23 травня 2022 року на сайті президента опублікували петицію про введення іспиту для отримання громадянства України. Звернення набрало необхідну кількість підписів і його розглянув Зеленський, доручивши Кабміну розглянути це питання та впровадити такі зміни.
Зазначимо, що умовами прийняття до громадянства України були:
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