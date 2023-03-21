Загубилися: у Дніпрі патрульні допомогли 90-річному дідусеві та 6-річній дівчинці

Патрульні Дніпра часто розшукують дітей і дорослих, які загубилися. Нещодавно вони повернули додому дідуся та маленьку дівчинку.

Так, днями на спецлінію “102” подзвонив небайдужий громадянин. Він повідомив, що зустрів на вулиці 90-річного чоловіка, який загубився і попросив відвезти його додому. Містянин намагався самостійно доставити пенсіонера додому, але той ніяк не міг згадати, де саме він проживає. Тож небайдужий чоловік викликав на допомогу поліцейських.

Патрульні прибули на виклик і одразу з’ясували, що вказаного дідуся вже розшукують рідні. Пенсіонера доставили до його місця мешкання.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Крім того, вчора патрульним надійшов виклик про те, що у Чечелівському районі бабуся загубила онучку. Екіпаж прибув до заявниці. Жінка повідомила, що біля магазину на вулиці Титова втратила з поля зору свою онуку.

Інспектори обстежили прилеглу територію та місця, куди 6-річна дівчинка могла піти. Незабаром правоохоронці виявили маленьку на території подвір’я, неподалік її будинку. Дитину повернули бабусі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безвісти зник 32-річний Віталій Куліш.

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