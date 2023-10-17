На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Мисливській міста Апостолове пролунав вибух у житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:23.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Вони з’ясували, що за невстановлених обставин стався вибух в одноповерховому житловому будинку. Під завалами опинився чоловік.

ДСНС-ники за допомогою шанцевого інструмента деблокували з-під завалів 53-річного чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації. В якому стані постраждалий – поки невідомо.

До порятунку чоловіка залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Що стало причиною вибуху – будуть встановлювати поліцейські.

Читайте також:

Українська

Автор: