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  • На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

Сьогодні 14:07
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Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Мисливській міста Апостолове пролунав вибух у житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:23.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Вони з’ясували, що за невстановлених обставин стався вибух в одноповерховому житловому будинку. Під завалами опинився чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

ДСНС-ники за допомогою шанцевого інструмента деблокували з-під завалів 53-річного чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації. В якому стані постраждалий – поки невідомо.

До порятунку чоловіка залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Що стало причиною вибуху – будуть встановлювати поліцейські.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловікУкраїнська

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