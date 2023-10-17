На Дніпропетровщині у будинку пролунав вибух: під завалами опинився чоловік

Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Мисливській міста Апостолове пролунав вибух у житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:23.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Вони з’ясували, що за невстановлених обставин стався вибух в одноповерховому житловому будинку. Під завалами опинився чоловік.
ДСНС-ники за допомогою шанцевого інструмента деблокували з-під завалів 53-річного чоловіка та передали його медикам для подальшої госпіталізації. В якому стані постраждалий – поки невідомо.
До порятунку чоловіка залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Що стало причиною вибуху – будуть встановлювати поліцейські.
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