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  • У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернуть

У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернуть

Сьогодні 13:56
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернуть

Сьогодні, 17 жовтня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, припинено водопостачання:

  • вул. Староігренська,
  • вул. Ярової,
  • вул. Академіка Белелюбського, 36-42,
  • вул. Павлова, 9-27,
  • вул. І. Езау,
  • узвозу Крутогірний, 8-16,
  • вул. В. Мономаха, 29а,
  • просп. О. Поля, 7-13,
  • просп. Л. Українки, 11-21.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: усі адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернутьУкраїнська

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