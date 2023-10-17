У Дніпрі кілька десятків будинків залишилися без води: чому та коли її повернуть

Сьогодні, 17 жовтня, у Дніпрі багато мешканців залишилися без води.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: усі адреси.
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