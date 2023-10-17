13 жовтня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 41-річну жінку

У Новомосковську поліція розшукує безвісти зниклу 41-річну Ірину Кучмій.
Відомо, що 13 жовтня жінка пішла з дому та досі не повернулася.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 41-45 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.
Була одягнена: чорні джинси, куртка джинсова чорна.
Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23.
Важлива будь-яка інформація!
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