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  • 13 жовтня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 41-річну жінку

13 жовтня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 41-річну жінку

Сьогодні 12:30
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про 13 жовтня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 41-річну жінку

У Новомосковську поліція розшукує безвісти зниклу 41-річну Ірину Кучмій. 

Відомо, що 13 жовтня жінка пішла з дому та досі не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 41-45 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі.

Була одягнена: чорні джинси, куртка джинсова чорна.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цю жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про 13 жовтня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 41-річну жінку

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Новости Днепра про 13 жовтня пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 41-річну жінкуУкраїнська

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