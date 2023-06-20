На Дніпропетровщині три місяці поспіль обкрадали один і той самий будинок

У Кам'янському районі три місяці поспіль грабували один і той же будинок.

Поки господарів не було вдома, крадії потроху виносили речі з їхнього будинку. Деталі розповіли в обласній поліції.

За три місяці крадії шість разів навідувалися до будинку, де тимчасово ніхто не жив. За цей час вони вкрали побутову техніку, електроінструменти, будматеріали, метал та особисте майно господарів. Усі ці речі вони продали заради грошей.

Крадіями виявилися двоє 28-річних мешканців району. Вони скористалися тим, що господарі цього будинку живуть тут лише влітку. Вперше до помешкання чоловіки навідалися в лютому, а потім ще п’ять разів приходили за речами.

Правоохоронці розшукали злодіїв та викрадене майно, яке повернуть власникам.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловікам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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