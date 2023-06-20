На Днепропетровщине три месяца подряд обворовывали один и тот же дом

Пока хозяев не было дома, воры постепенно выносили вещи из их дома. Подробности рассказали в областной полиции.
Через три месяца воры шесть раз наведывались в дом, где временно никто не жил. За это время они украли бытовую технику, электроинструменты, стройматериалы, металл и личное имущество владельцев. Все эти вещи они продали ради денег.
Ворами оказались двое 28-летних жителей района. Они воспользовались тем, что хозяева этого дома живут здесь только летом. Впервые в дом мужчины наведались в феврале, а потом еще пять раз приходили за вещами.
Правоохранители разыскали воров и похищенное имущество, которое вернут владельцам.
По согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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