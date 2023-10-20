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На Дніпропетровщині таємно готуються до евакуації: що відомо про ці чутки

Сьогодні 11:16
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У Нікополі на Дніпропетровщині ширяться чутки про ймовірну підготовку до евакуації містян.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині таємно готуються до евакуації: що відомо про ці чутки

Фото умовне та ілюстративне.

Втім, це тільки чутки. 

Нещодавно у Нікополі почали обговорювати підготовку до нібито евакуації людей, які живуть на прибережних територіях. Як пояснив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, наразі ніхто нікого не збирається нікуди переселяти, пише видання Nikopolnews.

Це інформаційний вкид, який розганяють, задля того, щоб посіяти паніку серед містян. 

Щодо можливої евакуації з Нікополя – наразі, жодних розпоряджень з цього питання немає, як і підготовки до евакуації. Це інформаційний вкид з метою створення панічних настроїв серед жителів міста, – повідомив Євген Євтушенко.

Зауважимо, що в Україні проводять евакуацію населення з небезпечних територій, які близькі до зони проведення бойових дій. Наприклад, це стосувалося прикордоння Сумщини, Харківщини, чи деякі громади Донеччини. Втім, про таку потребу завжди оголошують публічно та через офіційні канали. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині таємно готуються до евакуації: що відомо про ці чуткиУкраїнська

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