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  • В Днепропетровской области тайно готовятся к эвакуации: что известно об этих слухах

В Днепропетровской области тайно готовятся к эвакуации: что известно об этих слухах

Сегодня 11:16
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В Никополе на Днепропетровщине ходят слухи о вероятной подготовке к эвакуации горожан.
Новости Днепра про В Днепропетровской области тайно готовятся к эвакуации: что известно об этих слухах

Фото условное та иллюстративное.

Впрочем, это только слухи.

Недавно в Никополе начали обсуждать подготовку к якобы эвакуации людей, живущих на прибрежных территориях. Как объяснил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко, пока никто никого не собирается никуда переселять, пишет издание Nikopolnews.

Это разгоняемый информационный вброс для того, чтобы посеять панику среди горожан.

Относительно возможной эвакуации из Никополя – пока никаких распоряжений по этому вопросу нет, как и подготовки к эвакуации. Это информационный вброс для создания панических настроений среди жителей города, — сообщил Евгений Евтушенко.

Отметим, что в Украине проводят эвакуацию населения с опасных территорий, близких к зоне проведения боевых действий. Например, это касалось приграничья Сумщины, Харьковщины или некоторых общин Донетчины. Впрочем, о такой необходимости всегда объявляют публично и через официальные каналы.

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