На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

Як встановили слідчі, 24 лютого 2022 року прикордонник самовільно покинув район виконання завдання у Старобільському районі Луганської області. Після захоплення окупаційними військами рф Луганщини він перейшов на бік ворога та добровільно вступив до незаконних збройних формувань так званої «лнр» – «служби прикордонної охорони міністерства державної безпеки луганської народної республіки».
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Стосовно прикордонника-зрадника до суду скеровано обвинувальний акт за фактами дезертирства та державної зради (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).
Судитимуть його на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника: залишив місце служби та вступив до збройного формування “днр”.
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