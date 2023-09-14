На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

Чоловіка судитимуть за фактами дезертирства та державної зради.

Як встановили слідчі, 24 лютого 2022 року прикордонник самовільно покинув район виконання завдання у Старобільському районі Луганської області. Після захоплення окупаційними військами рф Луганщини він перейшов на бік ворога та добровільно вступив до незаконних збройних формувань так званої «лнр» – «служби прикордонної охорони міністерства державної безпеки луганської народної республіки».

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Стосовно прикордонника-зрадника до суду скеровано обвинувальний акт за фактами дезертирства та державної зради (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

Судитимуть його на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника: залишив місце служби та вступив до збройного формування “днр”.

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