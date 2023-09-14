Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

Сьогодні 16:54
просмотров

Чоловіка судитимуть за фактами дезертирства та державної зради.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

Як встановили слідчі, 24 лютого 2022 року прикордонник самовільно покинув район виконання завдання у Старобільському районі Луганської області. Після захоплення окупаційними військами рф Луганщини він перейшов на бік ворога та добровільно вступив до незаконних збройних формувань так званої «лнр» – «служби прикордонної охорони міністерства державної безпеки луганської народної республіки». 

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Стосовно прикордонника-зрадника до суду скеровано обвинувальний акт за фактами дезертирства та державної зради (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

Судитимуть його на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворога

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі судитимуть прикордонника-зрадника: залишив місце служби та вступив до збройного формування “днр”.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворогаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який перейшов на бік ворогаРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як у Дніпрі розлучитися онлайн: що потрібно і скільки часу займе
Новини Дніпра
Сьогодні 17:20
Як у Дніпрі розлучитися онлайн: що потрібно і скільки часу займе

Тепер у Дніпрі можна розлучитись без відвідування різних державних установ.…

Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт
Новини Дніпра
Сьогодні 15:44
Посварилися: у Нікополі чоловік вдарив співмешканця матері ножем в живіт

На днях у Нікополі стався жахливий інцидент: чоловік напав на…

У Кривому Розі посеред дороги помер чоловік: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 14:55
У Кривому Розі посеред дороги помер чоловік: що відомо

Причину смерті чоловіка будуть встановлювати судмедексперти.

13 лікарів з Дніпропетровщини “наварили” на фейкових пацієнтах мільйон гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 14:29
13 лікарів з Дніпропетровщини “наварили” на фейкових пацієнтах мільйон гривень

Лікарі "наварили" мільйон гривень за неіснуючих пацієнтів.

Наверх