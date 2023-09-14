В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага

Как установили следователи, 24 февраля 2022 года пограничник самовольно покинул район выполнения задачи в Старобельском районе Луганской области. После захвата оккупационными войсками рф Луганщины он перешел на сторону врага и добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования так называемой «лнр» – «службу пограничной охраны министерства государственной безопасности луганской народной республики».
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Относительно пограничника-изменника в суд направлен обвинительный акт по фактам дезертирства и государственной измены (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Его будут судить на Днепропетровщине.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут судить пограничника-изменника: покинул место службы и вступил в вооруженное формирование «днр».
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