В Днепропетровской области будут судить пограничника, который перешел на сторону врага

Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.

Как установили следователи, 24 февраля 2022 года пограничник самовольно покинул район выполнения задачи в Старобельском районе Луганской области. После захвата оккупационными войсками рф Луганщины он перешел на сторону врага и добровольно вступил в незаконные вооруженные формирования так называемой «лнр» – «службу пограничной охраны министерства государственной безопасности луганской народной республики».

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Относительно пограничника-изменника в суд направлен обвинительный акт по фактам дезертирства и государственной измены (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Его будут судить на Днепропетровщине.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут судить пограничника-изменника: покинул место службы и вступил в вооруженное формирование «днр».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: